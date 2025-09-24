La Fiorentina di Pioli tra mal d’attacco, moduli e incertezze

Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina aveva rappresentato uno degli snodi più interessanti dell’estate calcistica italiana. Dopo sei anni, il tecnico parmense è tornato a guidare i viola, con un contratto triennale ufficializzato il 12 luglio 2025.



Nel frattempo, ha accumulato aveva esperienze di grande spessore: lo scudetto vinto con il Milan nella stagione 2021/22 e l’avventura in Arabia Saudita con l’Al-Nassr. Pioli a Firenze era arrivato con un compito chiaro: riportare stabilità, entusiasmo e, possibilmente, risultati concreti a una squadra che negli ultimi anni ha alternato lampi di talento a fasi di evidente discontinuità. Invece, dopo quasi tre mesi di lavoro tra ritiro e prime gare ufficiali, la Viola appare ancora senza volto e soprattutto senza gol. Un problema che inizia a diventare pesante, anche perché l’investimento fatto dalla società sul reparto offensivo era stato considerevole.



Il mercato estivo: rinforzi mirati e conferme importanti

La campagna acquisti estiva aveva dato a Pioli strumenti nuovi e interessanti. La società aveva puntato su un mercato definito dagli esperti “abbondantemente sufficiente” e, per alcuni, addirittura “intelligente”. L’obiettivo era chiaro: rafforzare la rosa senza smantellarla, confermando i giocatori chiave e innestando qualità ed esperienza in ogni reparto.



In attacco è arrivato Edin Džeko, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, capace di garantire peso offensivo e leadership nello spogliatoio. Al suo fianco è stato acquistato anche Roberto Piccoli, giovane punta reduce da un’ottima stagione all’Empoli, definito dallo stesso Pioli “un innesto importante che ci dà profondità e capacità tecniche”.



A centrocampo era arrivato il colpo Nicolò Fagioli, pronto a rilanciarsi dopo gli anni alla Juventus, affiancato da Nicolussi Caviglia, regista dinamico e capace di dettare i tempi della manovra.

La difesa ha visto invece il rinnovo simbolico di Pietro Comuzzo, talento della cantera viola, rimasto a Firenze nonostante le sirene di Atalanta e club arabi pronti a investire oltre 35 milioni di euro. La sua permanenza è stata letta come un segnale chiaro: la Fiorentina non ha voluto cedere i suoi gioielli, ma anzi intende costruire su di essi le basi per lottare per traguardi prestigiosi.