Paratici-Fiorentina, cosa manca? Ancora qualche dettaglio da sistemare: le ultime

Ormai ci sono pochissimi dubbi sul fatto che Fabio Paratici sia pronto a diventare un nuovo dirigente della Fiorentina e prendere il comando dell'area tecnica del club con Roberto Goretti a fargli da collaboratore, lui che è stato l'innesco per portare il dirigente ex Juventus a Firenze. Ma cosa manca per l'ufficialità? Le cose rischiano di andare un po' per le lunghe perché Paratici deve ancora risolvere il suo contratto con il Tottenham (in scadenza nel 2027) e l'accordo non è ancora arrivato, anche se è improbabile pensare che possa non arrivare e soprattutto ci sono state le prime comunicazioni da parte del dirigente al club inglese.

Paratici intanto è a Roma per le festività natalizie e attende il via libera per poter firmare il nuovo contratto con la Fiorentina che mette sul piatto quattro anni e mezzo: la speranza è poter operare il prima possibile per intervenire sulla squadra ultima in classifica a gennaio.