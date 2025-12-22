Mandragora con il Parma ci sarà. E sul futuro nessuna richiesta di lasciare la Fiorentina

Rolando Mandragora ieri è uscito per un affaticamento muscolare. Il giocatore non sembra però a rischio per sabato 27 a Parma visto che si è prudentemente fermato in tempo, anche alla luce di una gara ben instradata verso la vittoria. E sul suo futuro, viste le voci di un interessamento di Genoa e Marsiglia, Tuttomercatoweb riporta che il giocatore non ha chiesto la cessione né, dopo il rinnovo che scatterà a gennaio, ha intenzione di lasciare la Fiorentina. A meno che non sia il club, per fare cassa, a volerlo cedere.