FirenzeViola Femminile: Viola avanti (col brivido) in Coppa Italia. A gennaio serve una riflessione sui portieri. I numeri di questo 2025 e arrivederci al 2026

La rubrica settimanale sulla squadra femminile di Firenzeviola

La Fiorentina Femminile avanza ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver superato a fatica il Bologna Women, formazione di Serie B Femminile che è riuscita comunque a dare del filo da torcere alle ragazze allenate da Pablo Pinones-Arce. Dopo il vantaggio gigliato con il secondo goal consecutivo – il terzo stagionale – dell’islandese Katla Triggvadottir, le toscane vengono raggiunte sul finale di gara da un contropiede felsineo finalizzato da Fracaros che vale il pareggio la novantesimo minuto. La gara finisce ai supplementari dove la Fiorentina spinge e assedia le padrone di casa ma non riesce a sfondare. Un brivido corre tra le ragazze emiliane quando Severini centra la traversa dalla lunga distanza. Non bastano centoventi minuti di gioco per decretare la vincitrice; si va alla lotteria dei rigori. Ed è lì che la protagonista del match emerge prepotentemente. Stiamo parlando del portiere Giorgia Bettineschi che neutralizza due tiri dal dischetto alle avversarie (la Fiorentina non ne sbaglia nessuno) consentendo alle proprie compagne di proseguire nel cammino in Coppa Italia Women dove la squadra gigliata, a gennaio, incontrerà il Milan di Suzanne Bakker che ha eliminato a fatica il Genoa con un pirotecnico 2-3.

Dicevamo di Giorgia Bettineschi: l’ex portiere del Brescia arrivata a Firenze due anni fa, si è presa la scena dopo aver vinto un ballottaggio mai in discussione con la compagna di reparto serba Sara Cetinja. Sebbene abbia subìto la rete del pareggio sul finale, la prestazione dell’estremo difensore viola è stata molto positiva. La ragazza si è allenata duramente nel corso di questi mesi e ha saputo approfittare bene dello spazio concessogli dal tecnico Pinones-Arce che ha scelto di far riposare l’infaticabile norvegese Cecilie Fiskerstrand che da inizio stagione non ha saltato un partita salvo appunto quest'ultima. A questo punto però sorge una domanda spontanea: cosa farà la Fiorentina con Sara Cetinja visto che, almeno a quanto si percepisce e si vede, non sembra rientrare nel progetto viola? E perché la Fiorentina ha scelto in estate di privarsi di un portiere dal sicuro avvenire come Viola Bartalini prendendo un portiere straniero a cui sta pagando anche un ingaggio discretamente alto? Domande alle quali ci siamo dati le nostre risposte. Del resto siamo stati noi di Firenzeviola a svelare le questioni extra campo che hanno colpito il portiere balcanico proveniente dalla Lazio. Forse prenderla è stato un errore, ma a tutto c’è rimedio. A Terni, Bartalini sta pagando un performance disastrosa contro il Napoli finendo definitivamente fuori dal radar dell’ex tecnico viola Antonio Cincotta che continua a preferirle Ghiocc e Ciccioli. La ragazza si allena e aspetta la sua occasione di riscatto ma il tecnico lombardo non sembra intenzionato a dargliela. La Fiorentina non può permettersi di dissipare un talento come quello di Bartalini alla quale tra l’altro ha fatto firmare recentemente un lungo rinnovo fino al 2030. Segnale che la società crede molto nell’ex estremo difensore della Primavera viola. E allora perché non riportarla a casa nella parentesi di mercato di gennaio rimandando alla Lazio Cetinja la quale sembra un corpo estraneo a questa Fiorentina seppure si allena con professionalità e dedizione?

La Fiorentina a Bologna ha chiuso un 2025 che si è aperto malamente con la finale persa di Supercoppa Italiana contro la Roma. Purtroppo è fallita anche la qualificazione alla Champions League Femminile, cosa che ha contribuito all’interruzione del rapporto tra la società viola e Sebastian De La Fuente ora approdato al Genoa. A succedergli è stato il tecnico svedese Pablo Pinones-Arce che ha portato una ventata di aria nuova e delle metodologie diverse essendo provenienti da un calcio maggiormente sviluppato rispetto a quello italiano. Nel corso di questo anno solare, la Fiorentina ha disputato 31 partite tra tutte le competizioni (22 in Serie A Women, 5 in Coppa Italia, 3 in Women’s Cup e una in Supercoppa; con 12 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte), ha segnato 43 goal subendone uno in meno (con la differenza di una sola rete). La calciatrice maggiormente impiegata nell’anno è stata la capitana Emma Severini con 30 partite disputate su 31. Nella top tre ci sono anche il terzino danese Emma Faerge e l’attaccante svedese Madelen Janogy. La calciatrice che ha segnato più reti nell’anno solare è stata Emma Severini che, tra Fiorentina e Nazionale, ha siglato 14 reti in tutto l’anno solare. Questi in breve i numeri che raccontano il 2025 della Fiorentina Femminile. Dati statistici che, si spera, la squadra possa migliorare nel 2026. Ringraziamo la direzione del Viola Club Stelle Viola per averci fornito i dati aggiornati partita per partita da cui abbiamo estrapolato quanto scritto sopra.

Saluta il 2025 anche la Primavera Femminile e lo fa con un altro risultato positivo. Dopo la vittoria a sorpresa contro la Juventus al Viola Park, la squadra di Simone Gori ritorna da Milano con un altro punto a seguito del pareggio a reti inviolate contro l’Inter. La classifica recita Fiorentina a 8 punti sopra Brescia e Cesena ferme a 3 punti. A ridosso c’è l’Hellas Verona a 9 e nel 2026 la Primavera Femminile tornerà a guardare la classifica verso l’alto e non più verso il basso, forte anche della fiducia conquistata dagli ultimi due risultati ottenuti. Tra l’altro, al rientro dalla pausa natalizia, l’avversario sarà l’abbordabile Brescia che scenderà al Viola Park. L’occasione di mettere altri punti in tasca per distaccarsi definitivamente dalla lotta salvezza.

Si conclude anche per noi il 2025 e gli editoriali di Firenzeviola sulla squadra femminile torneranno a metà gennaio con la ripresa del campionato. Nel frattempo vi invitiamo a rimanere aggiornati sul sito dove per Natale abbiamo preparato diverso materiale da condividere con voi e poi sarà tempo di calciomercato. Seguiremo per voi sia quello maschile sia quello femminile tenendovi sempre aggiornati su quelle che saranno le trattative della società.