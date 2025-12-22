Comuzzo, la Fiorentina: "15 punti di sutura già ieri sera e nessun accertamento oggi"

Comuzzo, la Fiorentina: "15 punti di sutura già ieri sera e nessun accertamento oggi"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:50Primo Piano
di Redazione FV

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ieri durante uno scontro di gioco ha dovuto proseguire la gara con una vistosa protezione in testa. La Fiorentina precisa che sono serviti 15 punti di sutura che sono stati messi direttamente ieri sera e che dunque non sono stati necessari ulteriori esami questa mattina.