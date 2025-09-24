Pochi gol e tante occasioni concesse, contro il Pisa serve una svolta

Chi avrebbe mai pensato di arrivare al tanto atteso derby contro il Pisa senza vittorie in campionato e con una sfida che, vedendo la classifica anche se dopo solo quattro giornate, al momento sa di scontro per la salvezza. Dopo il 3-0 subito in casa con il Napoli, la sconfitta contro il Como ha definitivamente riaperto la crisi della Fiorentina, con la Curva Fiesole che è tornata a contestare squadra e dirigenza dopo che in estate l'arrivo di Pioli e un mercato da 90 milioni di Euro spesi aveva placato gli animi. A Pisa insomma, come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina è chiamata a vincere e convincere.

Per farlo dovrà obbligatoriamente cambiare le sue statistiche. La Fiorentina fin qui ha segnato solo tre reti, tanti quanti i nerazzurri, e a livello di XG i numeri sono simili: 4,6 per Kean e compagni, 4,1 per gli uomini di Gilardino. A livello difensivo invece i numeri sono ancora peggiori visto che, al di là dei sei gol presi, la Fiorentina è terzultima in Serie A per occasioni concesse: 6,1 contro le 4,8 del Pisa.