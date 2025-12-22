Alle 20 finale di Supercoppa Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

Alle 20 finale di Supercoppa Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali
© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

Alle 20 va in scena la finale di Supercoppa Italiana a Riyad. A contendersi il trofeo saranno Napoli e Bologna che in semifinale hanno battuto rispettivamente il Milan e l'Inter. Ecco le formazioni ufficiali schierate da Conte e Italiano:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Olivera; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano