Vanoli rimane sotto esame, Tuttosport: "Contro il Parma vero e proprio test verità"
Tuttosport fa il punto sulla Fiorentina e sull'arrivo di Fabio Paratici. La vittoria con l'Udinese è stata una boccata d'ossigeno. Per la squadra viola quanto per Paolo Vanoli che rimane sotto esame ma intanto ha ritrovato un Kean goleador e un Gudmundsson all'altezza per citare due dei giocatori più attesi. Ora il tecnico dei viola può preparare con un pizzico di serenità e con più convinzione la trasferta di sabato prossimo con il Parma, vero e proprio test verità.
Poi, quando riuscirà a liberarsi dal Tottenham, tra fine anno e gli inizi di gennaio, Paratici sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina per le prossime quattro stagioni e mezzo, coadiuvato da fidati collaboratori che indicherà a suo tempo. Ha chiesto e avrà piena autonomia, altrimenti dare la propria disponibilità sarebbe stato impossibile.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati