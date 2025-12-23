Vanoli rimane sotto esame, Tuttosport: "Contro il Parma vero e proprio test verità"

Tuttosport fa il punto sulla Fiorentina e sull'arrivo di Fabio Paratici. La vittoria con l'Udinese è stata una boccata d'ossigeno. Per la squadra viola quanto per Paolo Vanoli che rimane sotto esame ma intanto ha ritrovato un Kean goleador e un Gudmundsson all'altezza per citare due dei giocatori più attesi. Ora il tecnico dei viola può preparare con un pizzico di serenità e con più convinzione la trasferta di sabato prossimo con il Parma, vero e proprio test verità.

Poi, quando riuscirà a liberarsi dal Tottenham, tra fine anno e gli inizi di gennaio, Paratici sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina per le prossime quattro stagioni e mezzo, coadiuvato da fidati collaboratori che indicherà a suo tempo. Ha chiesto e avrà piena autonomia, altrimenti dare la propria disponibilità sarebbe stato impossibile.