Vanoli si tiene stretto Parisi, il Corriere dello Sport: "Da ala ha spiccato il volo"

Il Corriere dello Sport fa il punto su Fabiano Parisi che contro l'Udinese è stato uno dei migliori in campo. Vanoli lo ha messo ala e l'ex Empoli ha dimostrato anche di avere le caratteristiche che sono mancate come l’acqua nel deserto a questa squadra: esplosività palla al piede e soprattutto dribbling. Ne ha tentati otto (cinque riusciti) contro l’Udinese, in generale, in Serie A, è il sesto difensore che prova più volte a saltare l’uomo dopo Nuno Tavares, Cuadrado, Nkounkou, Joao Mario e Palestra.

La chiave della buona prestazione con l’Udinese Vanoli l’ha trovata proprio grazie a questo: sovraccaricando sin da subito la fascia destra con gli unici suoi due uomini da uno contro uno a disposizione, Dodo e Parisi, con quest’ultimo che è entrato in quasi tutte le azioni da gol. A questo punto il mercato di gennaio non dovrebbe riguardarlo: il rinnovo fino al 2029, un accordo fatto dall’ex ds Pradè con lo scopo principale di avere più forza contrattuale nel trattare una sua uscita a gennaio. Nel mezzo però è cambiato tutto e in questo momento Parisi diventa imprescindibile.