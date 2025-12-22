Richardson, spunta il Nizza: chiesto il prestito alla Fiorentina

L’OGC Nizza guarda in casa Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.i, il club francese avrebbe infatti messo nel mirino Amir Richardson, centrocampista marocchino attualmente in forza ai viola. Il classe 2002 è uno dei profili monitorati da diversi club europei in prospettiva della sessione invernale e tra questi ci sarebbe anche se non soprattutto il Nizza, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e pronto a provare a prendere il calciatore in prestito. Un interesse che non è casuale, considerando il legame particolare tra Richardson e il club francese: il centrocampista è nato proprio a Nizza e in passato ha già vestito la maglia della squadra rossonera nel settore giovanile.

Per Richardson si tratterebbe dunque di un possibile ritorno alle origini, anche se al momento non risultano trattative avanzate. La Fiorentina osserva la situazione, consapevole dell’attenzione crescente attorno al giocatore. Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma il nome di Amir Richardson inizia a scaldare gli ambienti, con il Nizza pronto a muoversi qualora si aprissero spiragli concreti per riportarlo in Ligue 1.