La Fiorentina celebra De Gea: raggiunte le 50 presenze in viola

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:58News
di Redazione FV

Traguardo importante quello raggiunto da David De Gea che ieri sera ha tagliato le 50 presenze con la maglia della Fiorentina. Risultato impreziosito ancora di più dall'ennesima strepitosa prestazione di cui si è reso protagonista il portiere spagnolo con 3-4 parate fondamentali e il quarto clean sheet della stagione.

L'ex United è stato anche celebrato dal club viola sui propri canali social.