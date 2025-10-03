FirenzeViola Dodo, dove sei? I numeri lo inchiodano. Ma potrebbe essere convocato da Ancelotti

È uno dei giocatori da cui la Fiorentina e lo stesso Stefano Pioli si aspettavano di più in questo inizio di stagione, le prestazioni e i numeri di Dodo invece inchiodano l'esterno brasiliano che ancora non è riuscito a fare partite del livello mostrato a più riprese soprattutto l'anno scorso, probabilmente la sua migliore stagione almeno da quando veste la maglia viola. Il sorriso Dodo non lo ha ancora perso, però più volte si è mostrato infuriato con qualche compagno o a Pisa addirittura con la panchina. Un argomento su cui Pioli ha voluto glissare in conferenza stampa.

Nessun assist ancora

Otto partite tra Conference e Serie A, un gol nel preliminare e nessun assist. Decisamente troppo poco per chi fa l'esterno nel 3-5-2 ma in generale per un calciatore che sta vivendo un momento un po' particolare e che l'anno scorso era arrivato addirittura a vincere una scommessa con Kean per i palloni che aveva offerto all'attaccante che forse non è un caso che sia ancora a secco in stagione.

Il rinnovo non arriva, il Brasile sì?

Ormai non è più un mistero che le discussioni tra l'entourage del calciatore e la Fiorentina si siano interrotte in maniera brusca sul fronte rinnovo con la scadenza nel contratto che resta al 2027. Il calciatore sperava in un aumento ma la società viola non era dello stesso avviso, ora però potrebbe arrivare una convocazione a sorpresa da parte del Brasile di Ancelotti che dovrà fare a meno di Vanderson che si è fatto male. Che possa essere la svolta per un Dodo apparso ancora soltanto il lontano parente del calciatore in grado di essere costantemente incisivo?