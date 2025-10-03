Bergomi: "Dzeko in difficoltà a livello fisico. Fagioli? Manca convinzione"

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato lo stato di forma di Edin Dzeko: "Da lui è normale aspettarsi di più. Adesso stanno emergendo chiaramente le sue difficoltà: è un grande campione, ma sta soffrendo soprattutto sul piano fisico. Fagioli? Anche su di lui le aspettative sono sempre alte, visto che ha mostrato delle qualità interessanti. Eppure anche ieri è stato impreciso dal limite dell'area, probabilmente per mancanza di convinzione. La tecnica non gli manca, ma deve essere più determinato e incisivo".