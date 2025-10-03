Moise Kean testimonial di "Trionda", il nuovo pallone per i mondiali del 2026
L'Italia non è ancora certa di andare al Mondiale del 2026, con un girone di qualificazione che è ancora da concludere e con una Norvegia che al momento è avanti rispetto agli azzurri sia per punti in classifica che per differenza reti, ma nonostante ciò l'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana Moise Kean, è stato scelto tra i giocatori che fanno da sponsor al nuovo pallone della prossima coppa del mondo. Il bomber viola ha pubblicato sui propri social la foto di lui con il pallone ufficiale, che si chiamerà "Trionda".
Di seguito il post:
