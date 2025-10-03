FirenzeViola
Dal Viola Park, ripresi gli allenamenti: Sohm osservato speciale
La Fiorentina ha subito ripreso con le sedute, questa mattina, al Viola Park. La squadra di Stefano Pioli si è divisa tra coloro che hanno giocato ieri sera, i quali hanno svolto lavoro di scarico, e quelli che non essendo scesi in campo hanno fatto allenamento completo.
Sotto la lente d'ingrandimento Simon Sohm, non convocato contro il Sigma Olomouc per un problema di fascite plantare che non rappresenta una preoccupazione particolare ma che andrà ugualmente monitorato fino a domenica. Solo allora sapremo se il centrocampista svizzero sarà tra i convocati per la sfida con la Roma.
