Valcareggi su Martinelli: "Troppe pressioni, giusto confermare De Gea"
Furio Valcareggi ha parlato della scelta di Pioli di schierare De Gea ieri col Sigma Olomouc, invece che Martinelli: "E' stato giusto così, la pressione era troppa. Martinelli si sentiva pronto ma in certe circostanze è meglio non rischiare. Non so se la parata fatta da De Gea nel primo tempo sarebbe riuscita anche a Martinelli. Forse no.
E poi non sono d'accordo con chi pensa che sia tutto automatico: vincere non è mai semplice, a prescindere dall'avverasrio. A Pisa abbiamo conquistato un punto, e gli stessi pisani avevano fatto faticare una squadra fortissima come il Napoli. Mi piace una Firenze che ascolta e guarda al postivo, non quella che vede sempre tutto in chiave negativa".
Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenatadi Luca Calamai
FirenzeViolaAltra buona prestazione di Fazzini. Il giocatore conferma la tendenza: è la risorsa di Pioli
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
