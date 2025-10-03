Valcareggi su Martinelli: "Troppe pressioni, giusto confermare De Gea"

Furio Valcareggi ha parlato della scelta di Pioli di schierare De Gea ieri col Sigma Olomouc, invece che Martinelli: "E' stato giusto così, la pressione era troppa. Martinelli si sentiva pronto ma in certe circostanze è meglio non rischiare. Non so se la parata fatta da De Gea nel primo tempo sarebbe riuscita anche a Martinelli. Forse no.

E poi non sono d'accordo con chi pensa che sia tutto automatico: vincere non è mai semplice, a prescindere dall'avverasrio. A Pisa abbiamo conquistato un punto, e gli stessi pisani avevano fatto faticare una squadra fortissima come il Napoli. Mi piace una Firenze che ascolta e guarda al postivo, non quella che vede sempre tutto in chiave negativa".