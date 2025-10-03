Under 19: il portiere viola Vannucchi convocato per il doppio test con la Scozia
Dopo le convocazioni di Moise Kean e Hans Nicolussi Caviglia in Nazionale maggiore, arriva un'altra chiamata a tinte viola. Tommaso Vannucchi, portiere di proprietà della Fiorentina, in prestito al Pontedera, è stato infatti convocato dal ct Alberto Bollini per il doppio confronto amichevole della Nazionale U19 contro la Scozia. Sfide in programma venerdì 10 ottobre alle ore 16.30 allo stadio ‘Antonio Molinari’ di Campobasso e lunedì 13 ottobre alle ore 11 allo stadio ‘Mario Lancellotta’ di Isernia.
Questa la lista completa delle convocazioni:
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma);
Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma);
Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Antonio Stefano Merola (Juventus).
