Franco Lerda a TMW: "La Fiorentina sta deludendo. Pioli? Che fatica"
Franco Lerda, ex allenatore del Torino, ha parlato a TMW: "Ho visto una partita dei granata allo stadio, quella contro la Fiorentina. Non mi era dispiaciuto, ha fatto una buona gara e ai punti meritava qualcosa in più”.
La Fiorentina in campionato arranca...
"E’ la squadra che sta deludendo di più. Pioli è uno degli allenatori più bravi in assoluto. Hanno voluto alzare il livello prendendo un allenatore importante però fa fatica. Firenze è una piazza esigente che vuole fare sempre di più. Ma non è facile. Si lavora, si dà fiducia a ciò che si fa. Il parco calciatori della Fiorentina è importante. Occorre ricompattarci. Bisogna lavorare, tapparsi le orecchie e avere fiducia”.
