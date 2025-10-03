Social

La Fiorentina celebra la prima convocazione azzurra di Nicolussi Caviglia

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:40News
di Redazione FV

La Fiorentina ha pubblicato un post sul proprio profilo X per celebrare la prima convocazione in Nazionale maggiore di Hans Nicolussi Caviglia, voluto dal ct azzurro Gennaro Gattuso in vista dei prossimi impegni per le qualificazioni ai Mondiali contro Estonia e Israele.

