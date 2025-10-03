FirenzeViola L'opinione in vista di Fiorentina-Roma: "Dodo latita, fate spazio a Fortini!"

Archiviata con una vittoria la prima giornata della fase campionato di Conference League, la Fiorentina ha già iniziato a prepararsi per la giornata di Serie A che la vedrà affrontare la Roma al Franchi.

Le prestazioni di Dodo nell'ultimo periodo non sono state particolarmente convincenti, soprattutto per l'atteggiamento mostrato in campo e forse è arrivato il momento di avere il coraggio di lasciarlo in panchina e far giocare Niccolò Fortini proprio nel big match contro i giallorossi. Fortini è rimasto nonostante tantissime offerte estive e soprattutto ha grande voglia di mettersi in mostra. Può portare freschezza e identità in una Fiorentina ancora lontana dalla forma migliore. Il brasiliano ha giocato sempre, un turno di stop potrebbe anche dargli una mano per tornare in campo dopo la sosta con maggiori motivazioni.

Ecco l'opinione del nostro Pietro Lazzerini, dopo il Sigma Olomouc e in vista della sfida di domenica contro la Roma!