La Fiorentina cade 2-1 a Venezia e complica tutto: gli highlights del match

Amarissima sconfitta in casa del Venezia per la Fiorentina, che ieri si giocava le ultime speranze europee contro la squadra di Di Francesco. Invece al Penzo finisce 2-1 per i lagunari, un risultato che condanna i viola al nono posto in campionato. Non è servita a nulla la rete di Rolando Mandragora, arrivata sul 2-0 dopo le reti di Candé e Oristanio, il triplice fischio premia gli arancioneroverdi. Ecco gli highlights della partita.