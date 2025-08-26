La Cremonese sogna Jamie Vardy: primi contatti, si attende la risposta dell'attaccante

La Cremonese sogna l’arrivo di Jamie Vardy, rimasto svincolato dopo aver concluso la propria esperienza con il Leicester al termine della stagione 2024/2025. L’attaccante sta facendo delle valutazioni sul possibile trasferimento in Italia, considerato anche che su di lui ci sono numerose squadre, riporta Sky Sport. Ci sono stati quindi i primi contatti e adesso si attende di capire se il giocatore deciderà di sposare il progetto della Cremonese. I grigiorossi sognano in grande e ci provano per portare in Italia il grande protagonista del leggendario Leicester di Ranieri.