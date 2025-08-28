La Cremonese piazza il colpo da sogno in attacco: è fatta per Vardy

Oggi alle 16:21News
di Redazione FV

La Cremonese è vicina a piazzare il colpo Jamie Vardy. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo, con un'intesa di massima che sarebbe già stata raggiunta dopo il via libera arrivato direttamente dall'attaccante ex Leicester oggi svincolato. Un'apertura quella di Vardy che ha accelerato i contatti e ha portato a un accordo ormai solo da mettere nero su bianco. A riportarlo è Sky Sport. 