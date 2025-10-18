La classifica: bagarre in vetta in attesa del Milan. Fiorentina a 3 come il Pisa
Dopo le partite del sabato la classifica della Fiorentina appare ancora più problematica visto il punto guadagnato da Pisa e Verona grazie al pareggio di oggi pomeriggio: il Verona ha infatti scavalcato la Fiorentina che è entrata in zona "rossa" a 3 punti come il Pisa anche se la differenza reti per ora sorride ai viola. Dietro di loro solo il Genoa a 2 punti.
In vetta brusco stop per il Napoli e la Roma che ha permesso all'Inter l'aggancio. Domani sera il Milan può scavalcare tutti con una vittoria, ma la Fiorentina - per i motivi detti sopra - non può fare regali. Anche la Juventus (a 12) cerca l'aggancio in casa del Como. Bel colpo del Torino che battendo il Napoli a sorpresa raggiunge quota 8.
I risultati di oggi: Lecce-Sassuolo 0-0,Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0 e Roma-Inter 0-1.
Domani intanto la settima giornata proseguirà con Como-Juventus (12.30), Cagliari-Bologna e Genoa-Parma (ore 15), Atalanta-Lazio (18) e Milan-Fiorentina (20.45). Lunedì chiusura del turno con Cremonese-Udinese (20.45)
1 Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati