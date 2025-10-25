La Carrarese parla "viola": Rubino e Di Stefano rimontano il Venezia 3-2

Il turno di Serie B che si è giocato oggi ha visto protagonisti due giovani pianticelle cresciute nel settore giovanile della Fiorentina e attualmente in prestito alla Carrarese. No, non stiamo parlando di Illanes che ha raccolto solo un'ammonizione nella partita della squadra di Carrara contro il Venezia, bensì di Rubino e Di Stefano che hanno confezionato la rete del 2-2 e quella del 3-2 finale.

L'assist per il pareggio a pochi minuti dal 90' lo ha fatto Di Stefano entrato dalla panchina ad un quarto d'ora dalla fine assieme al compagno sul punteggio di 2-1 per gli ospiti, la rete invece l'ha realizzata il giovane attaccante viola grande protagonista con la Primavera di Galloppa la scorsa stagione. Alla terza presenza in Serie B è arrivato dunque il primo gol di Rubino tra i professionisti. Quando la partita stava volgendo al termine è arrivato anche il timbro di Di Stefano che ha deciso la gara con una rete allo scadere che ha fatto impazzire lo Stadio dei Marmi.