L'ultima novità dell'Uefa per la finale di Champions: da Budapest 2026 la finale sarà alle 18

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Cambia l'orario della finale di Champions, e da Budapest 2026 - la finalissima in programma alla Puskas Arena sabato 30 maggio - il calcio di inizio sarà' alle 18 invece che alle 21. L'anticipo di tre ore e' stato annunciato oggi, a poche ore dal sorteggio per l'edizione 2025-2026. La decisione, fa sapere la Uefa, è stata presa "per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili". La Uefa vuole cosi' "rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che faciliti l'accesso di famiglie e bambini alla partita di calcio più importante della stagione. Per i tifosi in trasferta, ciò significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo.

Per le città ospitanti, aumenterà l'impatto economico positivo dell'evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti". "Il nuovo orario di inizio - aggiunge la Uefa - si allinea anche a una finestra di trasmissione più accessibile, aiutando la finale a raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani. Con questo cambiamento, mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione". La confederazione europea ha valutato che il via alle 21 e' "ideale" per le partite infrasettimanali, mentre l'anticipo di orario per la finale al sabato "significa una conclusione anticipata, indipendentemente da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi - sottolinea il presidente Aleksander Ceferin - l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, riflettendo sulla partita della stagione". (ANSA).