L'IFAB annuncia: rosso a chi si copre la bocca per comportamenti discriminatori
Novità importanti dal punto di vista disciplinare per il calcio internazionale. Dopo quanto accaduto nella finale di Coppa d'Africa e in Benfica-Real Madrid al calciatore Prestianni, l'IFAB ha approvato all'unanimità due emendamenti al regolamento proposti dalla FIFA per affrontare i comportamenti discriminatori e inappropriati.
A discrezione dell'organizzatore della competizione, qualsiasi giocatore che si copra la bocca in una situazione di confronto con un avversario può essere sanzionato con un cartellino rosso. L'arbitro può dunque sanzionare con un cartellino rosso qualsiasi giocatore che abbandoni il campo di gioco per protestare contro una decisione arbitrale. Questa nuova regola si applicherà anche a qualsiasi dirigente di squadra che inciti i giocatori ad abbandonare il campo di gioco. Inoltre, una squadra che provoca l'interruzione di una partita, in linea di principio, perderà la partita a tavolino.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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