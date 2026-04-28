Media-voto degli allenatori in Serie A: per TMW Vanoli è 17esimo

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TMW ha stilato la media voto degli allenatori di Serie A dopo 34 giornate con qualche sorpresa e soprattutto Paolo Vanoli che è in fondo alla classifica nonostante la rimonta della sua Fiorentina da quando è subentrato a Pioli. Il tecnico della squadra viola raccoglie il 5.92 di media nelle 24 partite in cui è stato sulla panchina gigliata, una media che gli vale appena il 17esimo posto, anche se decisamente meglio del 5.15 che aveva raccolto Pioli nelle prime 10. Questa la classifica in questione:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (34)

2. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (34)

3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.46 (25)

4. Roberto D'Aversa (Torino) 6.44 (8)

5. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.39 (23)

6. Antonio Conte (Napoli) 6.31 (34)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.29 (34)

8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.29 (24)

9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (34)

10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.19 (34)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (34)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.10 (34)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (34)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (34)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (34)

16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (34)

17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.92 (24)

18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.73 (11)

19. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.41 (11)

20. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.40 (5)

TRAGHETTATORI

Murgita (Genoa) 7.00 (1)

Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)

Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)