PSG-Bayern è un altro sport: 5-4 l'andata della semifinale di Champions
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Gol e spettacolo al Parco dei Principi per la prima semifinale d'andata di Champions League. Paris Saint-Germain e Bayern mettono su uno show già fin dal primo tempo chiuso sul 3-2 per i parigini grazie alle reti di Kvarakhtskhelia, Joao Neves e Dembele, mentre per i tedeschi hanno segnato Kane e Olise. Nella seconda frazione lo spartito non cambia e i parigini allungano sul momentaneo 5-2 ancora con Kvarakhtskhelia e poi con Dembelé, prima di un'altra rimonta Bayern: Upamecano prima e Luis Diaz dopo accorciano sul 5-4, punteggio finale di una delle più belle partite di sempre della Coppa dei Campioni.
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