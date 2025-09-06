L’ex obiettivo viola Alaba: “Voci sull’addio al Real? Era falso”
FirenzeViola.it
Il calciatore del Real Madrid e della Nazionale austriaca (con cui era in campo stasera), David Alaba, finito al centro di voci di mercato con la Fiorentina negli ultimi giorni di gennaio ed ora nel mirino di Besikat e Fenerbahçe, ha parlato in conferenza stampa: “Sono nel calcio da abbastanza tempo per sapere che le voci fanno parte del lavoro. Non mi ci soffermo troppo e ci ho riso molto perché niente di tutto ciò era vero, era falso. Ora mi sento bene, sono migliorato molto ultimamente".
