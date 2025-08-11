L'ex obiettivo Esposito dopo le visite con il Cagliari: "E' stata una bella trattattiva, sono carico"

L'attaccante dell'Inter, la scorsa stagione all'Empoli, Sebastiano Esposito, è stato al centro di un intrigo di mercato con il Cagliari che lo ha conteso prima alla Fiorentina poi al Parma. Contesa che ha visto proprio il Cagliari aggiudicarsi il giocatore. Oggi Esposito ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart con il club sardo e all'uscita intercettato da SkySport ha dichiarato: "Sono carico. È stata una bella trattativa e sono contento di essere qua. Ci vediamo allo stadio. Forza Cagliari!".