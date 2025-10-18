L'ex Cholito ferma la corsa del Napoli: il Torino vince 1-0
Un gol dell'ex ferma la corsa del Napoli e regala tre punti al Torino. Al 32' del match infatti Giovanni Simeone infila Vanja Milinkovic-Savic mettendo il pallone all'angolino basso di sinistra e ovviamente non esulta. Al 94' arriva il pareggio del Napoli con Noa Lang con un rimbalzo fortunoso, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco e il risultato resta fermo sull'1-0 per la squadra di Baroni. Il Napoli resta in vetta a 15 punti ma già stasera può essere staccato dalla Roma, che gioca alle 20.45 con l'Inter. Bel balzo in avanti a metà classifica per il Torino che si porta a 8 punti.
