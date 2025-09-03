L'agente di Mandragora: "Tante telefonate importanti ma lui vuole il rinnovo"

Una delle news che ha avuto più successo in termini di letture quest’oggi su FirenzeViola.it è quella che riporta le dichiarazioni del procuratore di Rolando Mandragora, Stefano Antonelli, a Sportitalia riguardo il futuro del suo assistito: "Ci sono state chiamate piacevoli: da Italiano, da De Zerbi, poi l'interesse di Antonio Conte. Tutte cose importanti, ma Rolando ha preferito continuare un percorso che lo vede già nella storia della Fiorentina, perché è il giocatore con più partite nelle competizioni europee.

Adesso è convitno di continuare e di trovare il giusto accordo per rinnovare".