L'AEK sfiora la rimonta, ma non riesce: Rayo-Strasburgo e Palace-Shakhtar le semifinali

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Saranno Rayo Vallecano-Strasburgo e Crystal Palace-Shakhtar Donetsk le semifinali di questa edizione di Conference League. Nelle altre gare dei quarti di finale di ritorno, infatti, gli spagnoli sono passati per il rotto della cuffia dopo la rimonta sfiorata dall'AEK Atene, capace di vincere 3-1 la seconda partita dopo aver perso per 3-0 una settimana fa.

Chi invece ha ribaltato il passivo dell'andata è lo Strasburgo, succube del Mainz per 2-0 giovedì scorso e riuscito oggi a vincere con un sonoro 4-0, eliminando i tedeschi. Infine, lo Shakhtar pareggia per 2-2 con l'AZ Alkmaar dopo aver vinto facilmente per 3-0 all'andata.