L'AEK sfiora la rimonta, ma non riesce: Rayo-Strasburgo e Palace-Shakhtar le semifinali
FirenzeViola.it
Saranno Rayo Vallecano-Strasburgo e Crystal Palace-Shakhtar Donetsk le semifinali di questa edizione di Conference League. Nelle altre gare dei quarti di finale di ritorno, infatti, gli spagnoli sono passati per il rotto della cuffia dopo la rimonta sfiorata dall'AEK Atene, capace di vincere 3-1 la seconda partita dopo aver perso per 3-0 una settimana fa.
Chi invece ha ribaltato il passivo dell'andata è lo Strasburgo, succube del Mainz per 2-0 giovedì scorso e riuscito oggi a vincere con un sonoro 4-0, eliminando i tedeschi. Infine, lo Shakhtar pareggia per 2-2 con l'AZ Alkmaar dopo aver vinto facilmente per 3-0 all'andata.
Pubblicità
News
Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giustadi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Crystal Palace 2-1, le pagelle: Ndour e Solomon tra i migliori. Vanoli conferma il poco feeling con l'Europa
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com