Europa League, poker dell'Aston Villa al Bologna: rossoblù eliminati

Europa League, poker dell'Aston Villa al Bologna: rossoblù eliminatiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:24News
di Redazione FV

Non solo la Fiorentina, anche il Bologna di Vincenzo Italiano esce dall'Europa perdendo malamente il ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Aston Villa. I rossoblù, che partivano dal 3-1 in favore degli inglesi maturato all'andata, hanno chiuso il primo tempo sotto già di ulteriori 3 gol siglati da Watkins, Buendia e Rogers. Nella ripresa poi il gol di Kons ha chiuso il risultato finale sul 4-0.