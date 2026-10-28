Kouadio come Kayode? Il Brentford e non solo sulle tracce del viola in prestito

Eddy Kouadio continua a crescere e ad attirare l'attenzione anche fuori dall'Italia. Il difensore di proprietà della Fiorentina si sta mettendo in evidenza con il Monza, che lo ha schierato in tutte le prime otto giornate di campionato. Un rendimento costante, premiato anche dalla recente convocazione nell'Italia di Roberto Mancini per gli impegni di Nations League.

La Fiorentina segue con attenzione l'evoluzione di un talento cresciuto nel proprio settore giovanile. anche perché, scrive oggi TMW, le prestazioni del difensore non sono passate inosservate in Premier League. Brentford e Bournemouth avrebbero messo Kouadio nel mirino. Il club londinese conosce già bene la Fiorentina, dalla quale ha acquistato Michael Kayode, mentre il Bournemouth ha dimostrato negli ultimi anni particolare attenzione ai giovani talenti del calcio italiano, come testimonia anche l'operazione Dean Huijsen.