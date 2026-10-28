C'è la fila per Tiago Gabriel. Anche Everton e Crystal Palace sul difensore

Tiago Gabriel entra anche nel mirino della Premier League. Come riporta TMW, sul portoghese sono iniziate le prime manovre di un paio di club inglesi, che hanno già preso informazioni: Everton e Crystal Palace. Al Via del Mare negli ultimi mesi si sono visti diversi osservatori e ora la questione comincia a diventare “calda”. La concorrenza su Tiago Gabriel è difatti aumentata proprio nelle ultime settimane e questo da un certo punto di vista è oro che cola per il Lecce.

La sua valutazione adesso è salita su cifre importanti, la richiesta oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Milan e Fiorentina restano comunque vigili sul giocatore. I rossoneri sono quelli che si sono fatti avanti per primi nell’ultima sessione mettendo sul piatto della bilancia una proposta ritenuta non congrua dal Lecce. Poi è arrivata anche la Fiorentina che, complice i grossi problemi difensivi palesati in questo avvio di stagione, ha preso contatti con il suo agente Mendes per valutare eventuali margini di manovra. Insomma si preannuncia un gennaio infuocato per Tiago Gabriel. Anche la Premier ha ormai acceso i riflettori su uno dei centrali difensivi più interessanti del panorama internazionale.