Kospo, Pioli ha deciso: niente Primavera, resterà in prima squadra

Eman Kospo ha convinto tutti nelle prime settimane di allenamenti alla Fiorentina e TMW conferma: Pioli lo vuole per la prima squadra. Nonostante la società viola avesse deciso di investire sul talento della Masia del Barcellona anche per essere protagonista nella prossima Youth League, i primi allenamenti e le amichevoli hanno convinto l'allenatore viola a puntare su di lui come alternativa ai titolari.

Il classe 2007, convocato dalla Bosnia, resterà in prima squadra e non verrà aggregato alla Primavera di Daniele Galloppa. Pioli vuole osservarne da vicino la crescita e, anche se all'inizio l'ingresso in squadra sarà graduale per non bruciarne le tappe, al ragazzo è stato ribadito sia dal proprio allenatore, sia da parte della Società, che nei prossimi mesi si misurerà con i 'grandi'.