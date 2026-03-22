Paratici: "Fino al 24/05 testa nel carrarmato. Su Kean, Gudmundsson e Marotta..."

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Prima di Fiorentina-Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina: "Non l'ho ancora incontrato Marotta ma lo farò prima della partita, è tutto a posto. Abbiamo condiviso uno splendido percorso professionale insieme, mi ha insegnato moltissimo. Poi siamo due professionisti, le nostre strade si sono divise ma i paragoni sono inappropriati perché siamo due persone diametralmente diverse e svolgevamo cose diverse. Per questo eravamo complementari".

Quanta paura c'è ancora nello spogliatoio?

"Siamo consapevoli che dovremo restare nella testa nel carrarmato fino al 24 di maggio perché è il percorso che ci aspetta quest'anno. Negli ultimi mesi abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto ma abbiamo fatto tanti punti passando due turni di Conference. Un buon percorso, però partivamo con distacco e siamo tranquilli, lo sapevamo che sarebbe stato difficile. Niente paura ma consapevolezza".

Come sta Kean?

"Moise ha vissuto due-tre settimane allenandosi così così per un problema fisico. Ha fatto 60 minuti preventivati giovedì e oggi è pronto a partire titolare. Poi tra tre ore saremo tutti a tifare Italia, dobbiamo restare tutti uniti e positivi per andare al Mondiale. Nessuna paura anche in quel caso. Kean è pronto".

E Gudmundsson?

"Giocatore di qualità, poi io sono arrivato solo da due mesi. Ci aspettiamo quello che sa fare, cioè mettere in campo qualità. E lo farà".