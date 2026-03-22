Fiorentina-Inter 0-1, quaranta secondi e segna Pio Esposito: inizio choc dei viola
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Neanche il tempo di partire che l'Inter è già avanti. Passano appena 40 secondi e la squadra di Chivu si riversa subito in avanti, Barella arriva al cross dalla destra e trova la testa di uno sguarnito Pio Esposito. Il centravanti gira sul secondo palo e trova l'1-0.
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