Live Fiorentina-Inter 0-1, segui la diretta testuale della sfida!

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55' - Giallo per Brescianini che ferma con le cattive una ripartenza dell'Inter stendendo Dimarco

54' - Tentativo di imbucata di Gosens per Kean letta bene da Sommer, anche se l'attaccante viola probabilmente era in fuorigioco.

51' - Akanji colpisce di testa su corner da buona posizione ma, ostacolato, conclude alto.

48' - Dalla parte opposta a crossare è Dodo, che però spara in bocca a Sommer.

47' - Parisi salva su un cross basso di Dumfries.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nell'Inter: dentro Acerbi al posto di Carlos Augusto.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Senza ulteriori emozioni, FINISCE IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Inter, per ora decide Pio Esposito.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Giallo anche per Carlos Augusto che entra male su Parisi in ripartenza.

41' - Giallo per Dimarco che stende Ranieri, abilissimo a prendere palla a Pio Esposito e poi a subire fallo.

40' - Anticipo di Dimarco su Brescianini, lanciato da Kean in profondità.

39' - Kean segna in fuorigioco. L'attaccante aveva messo in porta su un tiro deviato di Fagioli, ma era in posizione di offside.

37' - Sommer esce perfetto su Ndour imbucato da una grande giocata di Kean. Il centrocampista sarebbe stato da solo davanti al portiere nerazzurro.

33' - Brescianini mette la faccia su una conclusione potente di Dimarco: si salva la Fiorentina su un pallone perso da Gudmundsson.

32' - Ennesima occasione per la Fiorentina che trova Parisi lanciato in porta direttamente da De Gea: l'esterno però tocca male sull'uscita di Sommer, poi sul cross di Gudmundsson Kean commette fallo. Ma la Fiorentina sta sprecando tanttisimo.

29' - Altro gol clamoroso fallito dalla Fiorentina, stavolta con Kean che incredibilmente non riesce a mettere in rete da un metro un cross basso di Brescianini.

28' - Grande schema della Fiorentina che porta Gudmundsson a un cross basso che viene liberato da Bisseck.

26' - Fase in cui le due squadre stanno provando a sfondare senza riuscirci. I ritmi restano alti.

21' - Che gol si è mangiato Gudmundsson! Cross di Dodo stavolta perfetto per l'islandese che da solo davanti a Sommer colpisce con la spalla mandando fuori il pallone.

20' - Pio Esposito! Stavolta l'attaccante nerazzurro sbaglia calciando con il destro da due passi: altro brivido per De Gea.

19' - Kean chiede un rigore dopo esser stato steso in area in mezzo a due.

18' - De Gea attento esce al limite dell'area e anticipa Barella lanciato a rete.

15' - Sommer para su Kean che si libera con il destro a giro dal limite: buona conclusione del numero 20 che poi rientra e copre su Dumfries.

14' - Secondo cross difficile da comprendere, stavolta da parte di Brescianini dopo un'altra buona azione della Fiorentina che comunque, dopo lo shock iniziale, ora sta provando a farsi vedere in avanti.

12' - Cross incomprensibile di Dodo che viene liberato molto bene da un disimpegno di Gudmundsson: il brasiliano si fa tutto il campo e poi crossa vicino alla bandierina.

8' - Ancora l'Inter pericolosa con un cross dalla destra allontanato dai viola anche se i nerazzurri chiedono un tocco di mano: l'arbitro dice di no.

7' - GOL ANNULLATO ALL'INTER! Barella calcia da due passi tutto solo a centro area, palla deviata che batte De Gea ma stavolta c'era posizione netta di fuorigioco. Un inizio da brividi per la difesa viola...

6' - Gol fallito da Kean! Per sua fortuna Gosens sull'assist era in fuorigioco, ma l'attaccante era riuscito a tirare fuori un pallone da un metro.

4' - Inter di nuovo vicina al gol! Pongracic fa entrare Thuram in area, il cross basso viene svirgolato da Gosens quasi sulla linea, il pallone si impenna ma De Gea resta inchiodato in porta e Pio Esposito colpisce da due passi. Stavolta però il portiere spagnolo riesce a respingere.

1' - Gelato alla prima azione il Franchi: cross dalla destra di Barella che trova Pio Esposito tutto solo a centro area, l'attaccante da due passi di testa non sbaglia e infila De Gea. Inter subito in vantaggio.

1' - GOL DELL'INTER. ESPOSITO SEGNA AL PRIMO MINUTO DI GIOCO.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'Inter, in completo bianco. Fiorentina in viola.

Fiorentina e Inter sono pronte a darsi battaglia in una partita fondamentale per la corsa Scudetto e per quella salvezza. Da una parte i nerazzurri reduci da 1 punto in 2 partite e vogliosi di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici per il titolo, dall'altra i viola allenati da Vanoli che dopo aver messo per la prima volta la testa fuori dalla corsa salvezza, dopo la vittoria della Cremonese sono di nuovo solo a +1 dal terzultimo posto. Nel mezzo un Franchi di nuovo sold-out e una partita che promette spettacolo: segui tutte le emozioni con Firenzeviola.it!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Christensen, Leonardelli, Kouadio, Fabbian, Fazzini, Comuzzo, Rugani, Balbo, Harrison, Piccoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Akanji, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato).

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Maye, De Vrij, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Spinaccè