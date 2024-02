KLOPP, Cartellino blu: "Non mi pare un'idea fantastica"

FirenzeViola.it

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Burnley soffermandosi anche sull'introduzione del cartellino blu che vale l'espulsione temporanea: "Non sembra un'idea fantastica a prima vista ma in realtà non riesco a ricordare quando è venuta l'ultima fantastica idea a questi ragazzi, se mai ne hanno avuta una".

Potrebbe arrivare presto (si parla comunque di tempi abbastanza lunghi, con la sperimentazione che inizierebbe a partire dalla prossima stagione in FA Cup) una grande novità nel mondo del calcio e degli arbitri, l'istituzione del cartellino blu, che comporta per chi lo riceve una cacciata a tempo dal campo.

Per dare ulteriori dettagli e criteri di scelta, ai taccuini del quotidiano ha parlato l'amministratore delegato della Football Association inglese: "Le aree che abbiamo esaminato sono quelle relative alle proteste - ha rivelato Mark Bullingham - ma abbiamo parlato anche di altri ambiti, come i falli tattici. Penso che la frustrazione dei tifosi che guardano le partite quando vedono rovinato un contropiede promettente, e la questione se un cartellino giallo sia sufficiente, ci ha portato a considerare che anche questo aspetto dovrebbe essere incluso nel protocollo".