Corsa salvezza, Luperto ci crede: "Ci vogliono lucidità e dedizione, come nella vita"

Il difensore della Cremonese, passato in grigiorosso a gennaio dal Cagliari, Sebastiano Luperto, durante la presentazione alla stampa ha parlato dello spirito di gruppo e di cosa occorre nella corsa salvezza in cui è invischiata anche la Fiorentina: "Sicuramente questo momento può influire sul morale, ma bisogna rimanere lucidi perché basta una scintilla. Lavoreremo per farla accendere. Cosa serve per ottenere la salvezza? Ci vuole tanta dedizione. Per ogni obiettivo, non solo per la salvezza. Lucidità e forza di volontà sono fattori che incidono in ogni aspetto della vita".

Le prossime due partite vedranno i grigiorossi affrontare Roma e Milan: "Affrontiamo due grandissime squadre, che esprimono un grande calcio. Faremo di tutto per riuscire a portare a casa punti. Stanno facendo benissimo, sono sicuro che ci faremo trovare pronti anche se hanno delle individualità davvero importanti". Luperto lancia anche un appello ai tifosi: "Perché c’è bisogno di tutti. I tifosi ci sostengono e il loro aiuto serve tantissimo. Penso di parlare a nome della squadra. Contro il Genoa sono stati un valore aggiunto".