Otto gare in un mese. Vanoli sbarca in Europa, Gosens arruolabile dall'AEK

Da qui a fine anno, quello della Fiorentina sarà un vero e propri tour de force. Perché entro la fine del 2025, i viola giocheranno ancora otto gare in un mese esatto (dal 27 novembre al 27 dicembre). La settimana che inizia domani, in tal senso, sarà già delicata, visto che in soli quattro giorni la Fiorentina affronterà prima al Franchi l’Aek Atene (giovedì alle ore 21) nella quarta giornata della "fase campionato" della Conference e poi tra una settimana l’Atalanta dell’ex Palladino (domenica 30 a Bergamo alle 18).

Per Vanoli sarà un doppio banco di prova anche e soprattutto con il suo curriculum: il neo tecnico viola infatti, se si eccettuano i tornei internazionali disputati quando era ct dell’Under 19 azzurra, non ha mai affrontato da allenatore in prima una competizione europea né si è mai interfacciato con il doppio impegno settimanale (gli anni passati nello staff di Antonio Conte, però, sono stati di certo per lui una palestra importante). Ecco perché sarà vitale un’attenta gestione delle forze a sua disposizione. Una buona notizia dovrebbe arrivare presto da Gonsens, che sta meglio e giovedì contro i greci dovrebbe essere a disposizione almeno per partire dalla panchina. Lo riporta La Nazione.