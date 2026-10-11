Caso Kean, il ds del Como Ludi: "Rapporto ottimo con l'Italia, siamo orgogliosi"

Il Direttore Sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma, provando un po' a spegnere le polemiche accese da Fabregas ieri in merito all'infortunio di Kean con l'Italia: "Il rapporto con la Nazionale è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento di quando un giocatore torna con un piccolo infortunio. Per noi è motivo di orgoglio di avere rappresentato l'Italia, e non solo, con i nostri giocatori, visto che ci era stato detto l'esatto contrario nel passato recente. Nel calcio si intendono o allineamento totale o conflitto: non è questa la situazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia e ci dispiace di non poter contare su Kean, ma i rapporti sono buoni".

Tema tattico della partita? "Mi aspetto una sfida molto interessante tra due belle squadre e con un biglietto da visita importante della Serie A. Speriamo di far contenti tutti i tifosi presenti qui".