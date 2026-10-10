Alle 20.45 chiude Napoli-Frosinone: le formazioni ufficiali

Alle 20.45 allo stadio "Maradona" chiude il sabato di serie A Napoli-Frosinone. La squadra di Allegri vuole risalire la classifica visto che ha solo 7 punti in classifica ma ospita la rivelazione di questa prima parte di serie A, il neo promosso Frosinone, che con Alvini in panchina si è già preso tante soddisfazioni e in questo momento è sesto a 10 punti come Juventus e Como. Una vittoria dei partenopei permetterebbe loro l'aggancio almeno alla squadra gialloblù appunto. Ecco le formazioni ufficiali.

Napoli (3-4-2-1): Meret, Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola, Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini