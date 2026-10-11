Dagli inviati Andreazzoli: "Se ogni tanto ci baciasse la fortuna... Moduli? Zero"

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Primavera, Aurelio Andreazzoli, dopo il pareggio per 1-1 col Parma: “Siamo ad aspettare una crescita. Ho sempre temuto quelle repentine. Se avvengono passo passo, vuol dire che sono un segno di consolidamento importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, ben guidata, abbiamo sofferto facendo una bella fase difensiva nel primo tempo. È stato bravo Fei in talune circostanze. Poi ci siamo un po’ sciolti, andando alla ricerca di quello che ci interessa vedere. E la partita ha preso un’altra piega. Potevamo aspettarci anche di più, per quanto il risultato sia giusto. Se la sorte ci venisse a favore, cosa finora mai successa, magari parleremmo di un risultato pieno, che non guasterebbe”.

Qualcuno dell’Under 18 potrà essere aggregato alla Primavera?

“Noi abbiamo l’occhio lungo e anche la curiosità, quindi ci guardiamo intorno. Abbiamo avuto bisogno di farci aiutare dai ragazzi dell'Under 18, è un’occasione per verificare bene. Ci sono diversi ragazzi interessanti”.

La soluzione a due punte è percorribile?

“Mi piacerebbe, ma gli allenatori del settore giovanile non hanno la libertà della scelta del sistema. Hanno l’obbligo di sceglierne uno che si adatti alle caratteristiche dei calciatori. Cerchiamo di mettere i ragazzi nella porzione di campo che prediligono e che sarà il loro futuro”.