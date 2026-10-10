Doppio De Bruyne più Lang, il Napoli va: 3-0 al Frosinone
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Stasera il Frosinone non ha compiuto imprese e il Napoli vince agilmente per 3-0, acciuffando a quota 10 proprio il Frosinone e aspettando i risultati di Juve e Como.
Pensare che il Napoli parte male, con Hojlund che sbaglia il rigore al 27' ma l'arbitro lo fa ripetere e stavolta sul dischetto va De Bruyne che non sbaglia, al 33' Lang raddoppia con un bel rasoterra centrale. A tempo scaduto ancora De Bruyne insacca la palla in rete siglando il 3-0 finale del Napoli e la doppietta personale.
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