Como-Roma, le formazioni ufficiali: per i giallorossi in porta c'è Gollini
Alle 12:30 la Serie A riprende con il big-match di giornata che vedrà affrontarsi al Sinigaglia Como e Roma, due delle squadre che hanno iniziato meglio la stagione. Queste le formazioni ufficiali della sfida con i giallorossi che in porta devono schierare Gollini al posto dell'infortunato Svilar.
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sánchez, Kempf, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Jesus Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala. Allenatore: Cesc Fabregas
Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. A disposizione: Vásquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini
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