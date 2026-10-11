Serie A, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna: le formazioni

Serie A, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:20News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali dei due match di Serie A in programma alle 15, ossia Lazio-Monza e Lecce-Bologna.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. Allenatore: Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Esteban, Fatah. Allenatore: Di Francesco. 
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Heggem, Casale, Darmian; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.